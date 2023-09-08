Мир 08 сентября 2023, 17:29 Зеленского предупредили о невосполнимых потерях на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: удары России несут невосполнимые потери Украине Официальный сайт президента Украины

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Усилившиеся удары России наносят серьезный урон военной инфраструктуре Украины. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

По его словам, Россия увеличивает ударную мощь беспилотниками и ракетами по территории Украины. Атаки становятся тотальными.

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«Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», — подчеркнул он.

Пока российская сторона наращивает ударную мощь, верхушка киевского режима лишь делает пустые высказывания и заявления, сказал Соскин. Назначение нового министра обороны Украины ситуацию вряд ли изменит, добавил он.

Недавно пост главы Минобороны покинул Алексей Резников. Его должность занял Рустем Умеров, вокруг которого уже образовался скандал. Высший антикоррупционный суд Украины призвал возбудить против нового министра оборонного ведомства дело о превышении должностных полномочий, когда тот занимал пост главы Фонда госимущества страны.