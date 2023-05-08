Мир 08 мая 2023, 21:02 Зеленского предупредили о непризнании Украины равной Европе Депутат ГД Белик: западные страны никогда не признают Украину равной себе РИА «Новости»

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Страны Запада никогда не признают Украину равной себе, как бы власти страны ни пытались приобщить свой народ к европейским ценностям. Об этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил в интервью РИА «Новости».

По его словам, идеология Зеленского заключается в «поклоне, который не ломит спину».

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«Туда же можно отнести целование сапог и признание любых капризов своего господина, в частности, Европы и США. Западные страны никогда не признают Украину равной себе, как бы ни пытались в Киеве приобщить украинский народ к европейским ценностям», — сказал Белик.

Также парламентарий указал на стремление украинского лидера выслужиться перед западными странами.

«Зеленский стремится попасть в Евросоюз через дырку в заборе. Этим и объясняется желание праздновать все на европейский манер», — отметил он.

По его словам, европейские государства использовали в войнах колониальные войска с туземцами и аборигенами, а Зеленский «попал в эту когорту вместе с многострадальным украинским народом».

Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе отмечалось, что решение приняли «с целью укрепления единства народов Европы».