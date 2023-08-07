Мир 07 августа 2023, 10:04 Зеленского предупредили о неожиданном и неприятном для Украины шаге Байдена InfoBRICS: Зеленскому не понравится желание США потратить деньги для Украины на Тайвань Правительство США

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Намерение американского президента Джо Байдена дать деньги на поставки оружия для Тайваня из выделенного на помощь киевскому режиму бюджета вряд ли оценит украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение выразил военный аналитик Драго Босник в статье для издания InfoBRICS.

По его словам, если идею воплотят в жизнь, то это станет беспрецедентным шагом. Ведь Штаты впервые предоставят Тайваню оружие в рамках программы по «иностранному военному финансированию».

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«Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость», — заявил Босник.

Автор статьи напомнил, как на прошедшем в июле саммите НАТО на Зеленского обрушился «неприятный холодный душ». Ведь тогда альянс фактически отдал ему приказ продолжать противостояние с Россией до «последнего украинца». Президент Украины тогда даже и не пытался скрыть своего разочарования.

«Теперь, похоже, Зеленскому придется научиться делиться „помощью“ для „свободы и демократии“», — заключил Босник.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в прошлом месяце заявил, что Штаты и их союзники должны быстрее поставить вооружения на Тайвань. Эта мера поможет увеличить обороноспособность острова. Об этом писало РИА «Новости».