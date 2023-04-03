Мир 03 апреля 2023, 00:40 Зеленского предупредили о наступлении худшего сценария для Украины Экс-советник Кучмы Соскин: Украина движется по худшему сценарию из-за внешнего давления РИА «Новости»

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Экс-светник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о наступлении худшего сценария для Украины. Причиной этому является нарастающее внешнее давление на Киев с целью начать переговоры с Россией, сообщил политик в своем YouTube-канале.

«Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — посчитал Соскин.

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По оценке бывшего советника Кучмы, уже многие политики и государственные деятели понимают, что дальнейшая раскрутка конфликта чревата расширением «зоны некроза» на большее число стран Европы и Азии.

Поводом для высказывания послужило открытое письмо сына бывшего канцлера Германии Вилли Брандта — Петера Брандта — к председателю правительства Олафу Шольцу. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине.

Большая часть немецких граждан не поддерживает раскручивание «спирали насилия», указано в тексте. Обращение поддержали 200 членов Социал-демократической партии.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал «маразматической идеей» призыв к переговорам с Россией по украинскому конфликту и прекращению огня. Украинцы отвергают эту «мишуру», заявил дипломат.