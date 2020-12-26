Зеленского предупредили о массовом дезертирстве после слов о «большой войне» с Россией

«У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало», — отметил Кривонос.

Собеседник сайта отметил, что большое количество мобилизованных, но необученных людей, не сможет решить ничего.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу «Фокус» заявил, что если Москва нападет на Киев, то это будет «большая война». Мобилизуют всех — и мужчин, и женщин. Он подчеркнул, что против войны с Россией и даже не хочет об этом думать, пишет Ura.ru.