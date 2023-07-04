Мир 04 июля 2023, 22:04 Зеленского предупредили о «кровавом» продолжении контрнаступления ВСУ для Украины Генерал Миллер: контрнаступление продлится как минимум 10 недель и будет «кровавым» РИА «Новости»

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Американский генерал Марк Миллер заявил, что дальнейшие наступательные действия ВСУ станут «кровавыми» для Украины. Продлятся они, по его мнению, 10 недель. Об этом написал Handelsblatt.

«Контрнаступление продлится как минимум 10 недель и будет кровавым», — предупредил высокопоставленный офицер.

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Миллер пояснил, что не позволяют украинским военным продвинуться вперед мины, установленные российскими военными для укрепления позиций. Осложняет ситуацию превосходство российских ВКС в воздухе. С ними ВСУ не смогут конкурировать без довооружения собственной авиации.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал смену стратегии контрнаступления ВСУ. По его словам, первый этап наступательных действий заключается не в продвижении, а планомерном изматывании российских войск. Перед украинскими бойцами сейчас стоит одна задача — максимальное уничтожение российской армии, ее боевой техники, складов и так далее.