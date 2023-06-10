10 июня 2023, 22:15
Зеленского предупредили о крахе ВСУ при контрнаступлении
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского остановить контрнаступление
Вооруженные силы Украины могут потерять всю группировку войск, которую бросили в контрнаступление против российской армии. Таким мнением в своем YouTube-канале поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин.
«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. <…> Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. <.> Остановись», — сказал он.
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В своем обращении к президенту Украины Соскин заявил и о тяжелых последствиях, которые ждут властей страны. Речь идет о преследовании мирных граждан, которые пытаются избежать призыва в ряды ВСУ.
«Вы за это будете отвечать», — резюмировал он.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Украина в рамках контрнаступления бросила в бой стратегические резервы, но ВСУ не смогли добиться успеха. Ни на одном из участков боевых действий украинские военные не достигли своих целей и задач.
Минобороны РФ сообщило о начале контрнаступления украинских войск во вторник, 6 июня. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, боевики ВСУ потеряли за три дня на разных направлениях более 3715 человек личного состава.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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