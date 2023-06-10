Мир 10 июня 2023, 22:15 Зеленского предупредили о крахе ВСУ при контрнаступлении Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского остановить контрнаступление Flickr

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины могут потерять всю группировку войск, которую бросили в контрнаступление против российской армии. Таким мнением в своем YouTube-канале поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. <…> Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. <.> Остановись», — сказал он.

Реклама

В своем обращении к президенту Украины Соскин заявил и о тяжелых последствиях, которые ждут властей страны. Речь идет о преследовании мирных граждан, которые пытаются избежать призыва в ряды ВСУ.

«Вы за это будете отвечать», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Украина в рамках контрнаступления бросила в бой стратегические резервы, но ВСУ не смогли добиться успеха. Ни на одном из участков боевых действий украинские военные не достигли своих целей и задач.

Минобороны РФ сообщило о начале контрнаступления украинских войск во вторник, 6 июня. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, боевики ВСУ потеряли за три дня на разных направлениях более 3715 человек личного состава.