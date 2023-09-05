Мир 05 сентября 2023, 09:13 Зеленского предупредили о фатальных последствиях лжи о российских дронах в Румынии Политик Филиппо: ложь Украины о дронах РФ в Румынии приведет к мировой войне Unsplash

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Ложь украинского президента Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к мировой войне. Об этом предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter).

«Зеленский снова пытается начать третью мировую войну! После „российских ракет в Польше“ (это была ложь) Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии, стране НАТО!» — возмутился политик.

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Он назвал Зеленского «безответственным» и напомнил, что Румыния решительно опровергла информацию Украины.

О «взрыве российских беспилотников» в Румынии сообщила пресс-служба украинского МИД, сославшись на пограничную службу. Однако Минобороны страны заявило, что российское оружие ни разу не создавало прямых военных угроз на этой территории.

Ранее Филиппо уже обвинял Зеленского в провоцировании третьей мировой войны. Он отмечал, что к такому исходу могут привести атаки ВСУ на российскую территорию, в том числе с применением западной техники.