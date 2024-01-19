Мир 19 января 2024, 08:10 Зеленского предупредили о бессмысленности саммита мира без России Политолог Карасев: Украине придется пригласить Россию на глобальный саммит мира РИА «Новости»

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Глобальный саммит мира без участия России проводить бессмысленно. Встреча, на которой так настаивает Украина, ни к чему не приведет. Такое мнение выразил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в беседе с каналом Iton TV.

«Если реалистичность этого „глобального саммита мира“, о котором говорил [президент Украины Владимир] Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: <…> без той или иной степени участия России это будет очень трудно», — высказался он.

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Эксперт указал на то, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе показала низкую результативность. Мероприятие без России не помогло государствам прийти к решению о проведении мирных переговоров.

Также, по словам Карасева, страны Глобального Юга уже говорят о необходимости участия РФ в таких мероприятия. А представители некоторых государств в кулуарах называют дипломатической пустышкой встречи, в которых не решаются вопросы.

Депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель предложил пригласить президента России Владимира Путина в страну. Так, по его мнению, государство подтвердит свой нейтралитет в конфликте на Украине.