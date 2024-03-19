Мир 19 марта 2024, 02:29 Зеленского предупредили, что США будут помогать Украине только в кредит Грэм: кредит станет самым вероятным вариантом американской помощи Украине РИА «Новости»

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Беспроцентный кредит должен стать наиболее вероятным вариантом предоставления помощи США Украине. Это предложение американский сенатор Линдси Грэм* опубликовал на своем сайте.

По словам политика, в ходе его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он проинформировал его, что на такую мысль его натолкнула идея экс-президента США Дональда Трампа превратить американскую помощь в беспроцентный кредит.

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Такая позиция обусловлена кризисом на южной границе Соединенных Штатов и внушительного внешнего долга.

«Это касается не только помощи Украине, но и другим странам. <…> Законопроект палаты представителей о помощи Украине должен включать некоторые положения по безопасности американских границ», — подчеркнул сенатор.

Главы МИД ЕС поддержали идею использования доходов от замороженных российских активов для поставок оружия Украине, но окончательного решения достичь не удалось. Часть средств может быть направлена в Европейский фонд мира для оказания помощи Украине в сфере поставок вооружений или их производства. Однако ряд государств потребовали детализации этого плана.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.