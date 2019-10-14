Зеленского предостерегли от заигрывания с неонацистами

Украинский премьер посетил концерт неонацистской рок-группы Подробнее

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте ультраправой рок-группы «Сокира Перуна». Организатором мероприятия выступил неонацист Андрей Медведько, которого подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины. Также против группы возбудили уголовное дело за использование нацистских символов во время своих выступлений.

Украинский оппозиционный политик Алексей Албу отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского рискует, заигрывая таким образом с националистами. По его словам, лидеру страны нужно помнить, что за него голосовали украинцы, которые выступают против радикалов.

«Посещение концерта неонацистов — это политический посыл, говорящий лишь одно: мы с вами. Но хочется отметить, что данная игра очень опасна. Посылая подобный месседж неонацистам, их противники, на чьих голосах пришла к власти команда Зеленского, тоже получают очень четкий сигнал: мы против вас», — объяснил Алексей Албу.

По его словам, Зеленский посылает правильные обещание противоборствующим группам, сообщил сайт «Царьград». Однако есть риск, что таким образом украинский лидер настроит против себя все общество.

«Политическая позиция „и нашим, и вашим“ является крайне неустойчивой. Она не снимает противоречий, скопившихся в украинском обществе. В итоге, желая быть для всех „своим“, Зеленский и компания будут для всех врагами», — заключил политик Алексей Албу.