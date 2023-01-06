06 января 2023, 20:48
Зеленского предложили выбрать спикером палаты представителей США
Телеведущий Рубин предложил отдать пост спикера палаты представителей США Зеленскому
Затянувшиеся выборы спикера палаты представителей США стали причиной для шуток среди журналистов. Ведущий политических ток-шоу Дэйв Рубин предложил отдать этот пост президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Зеленский может стать спикером палаты представителей, не так ли?» — написал он.
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Новый состав нижней палаты американского парламента третий день подряд не может выбрать председателя. Уже прошло 11 голосований, но лидер республиканцев Кевин Маккарти так и не смог набрать достаточного количества голосов.
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Еще один представитель республиканской партии Мэтт Гетц 6 января предложил назначить на свободный пост бывшего президента США Дональда Трампа. Но его идею в партии не оценили. Голосование за спикера продолжится до тех пор, пока одного из кандидатов не утвердят 218 членов.
Шутка Рубина во многом связана с визитом Зеленского в Вашингтон в конце прошлого года. Кроме переговоров с президентом США Джо Байденом, украинский лидер выступил перед конгрессом, где его очень горячо приветствовали. Но стать председателем нижней палаты американского парламента у него не получится, так как для этого нужно выиграть выборы.
США
Владимир Зеленский
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