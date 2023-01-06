Мир 06 января 2023, 20:48 Зеленского предложили выбрать спикером палаты представителей США Телеведущий Рубин предложил отдать пост спикера палаты представителей США Зеленскому РИА «Новости»

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Затянувшиеся выборы спикера палаты представителей США стали причиной для шуток среди журналистов. Ведущий политических ток-шоу Дэйв Рубин предложил отдать этот пост президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Зеленский может стать спикером палаты представителей, не так ли?» — написал он.

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Новый состав нижней палаты американского парламента третий день подряд не может выбрать председателя. Уже прошло 11 голосований, но лидер республиканцев Кевин Маккарти так и не смог набрать достаточного количества голосов.

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Еще один представитель республиканской партии Мэтт Гетц 6 января предложил назначить на свободный пост бывшего президента США Дональда Трампа. Но его идею в партии не оценили. Голосование за спикера продолжится до тех пор, пока одного из кандидатов не утвердят 218 членов.

Шутка Рубина во многом связана с визитом Зеленского в Вашингтон в конце прошлого года. Кроме переговоров с президентом США Джо Байденом, украинский лидер выступил перед конгрессом, где его очень горячо приветствовали. Но стать председателем нижней палаты американского парламента у него не получится, так как для этого нужно выиграть выборы.