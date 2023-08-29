Мир 29 августа 2023, 08:57 Зеленского предложили обвинить в госизмене Украине Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский толкает страну к полному уничтожению, его необходимо обвинить в государственной измене. Об этом в эфире YouTube-канала сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский хочет уничтожить Украину, он совершает геноцид. Его необходимо обвинить в государственной измене, поскольку именно Зеленский несет ответственность за массовую гибель людей», — заявил он.

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Соскин отметил, что президент страны не хочет менять позицию по отношению к происходящему на Украине и не воспринимает конфликт объективно.

«Внутри страны положение ухудшилось, а ВСУ на передовой несут огромные потери. Благодаря Зеленскому Украина превратилась в подобие концлагеря», — добавил бывший советник.

Ранее министерство финансов Украины сообщило, что государственный долг страны превысил 132 миллиарда долларов.