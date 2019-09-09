Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Российско-украинский обмен поддержали от Белоруссии до США. Мир призвал не останавливаться Подробнее

Зеленский достоин престижной премии за обмен пленными с Россией, считает Белковский. Ведущий отметил, что выдвинуть украинского президента должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который является лауреатом Нобелевской премии за выдающийся вклад в области укрепления мира.

Политолог считает, что Горбачев может воспользоваться такой возможностью до конца 2019 года.

Напомним, что обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся в субботу, 7 сентября. Обмен пленными произошел в формате «35» на «35». Эксперты считают освобождение россиян и украинцев позитивным шагом для двусторонних отношений.

В Россию вернулись, в том числе, глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также бывший командир ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах. Москва в свою очередь передала Киеву режиссера Олега Сенцова, а также задержанных в Керченском проливе моряков.