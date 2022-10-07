Зеленского предложили изолировать от общества | 360°

Мир 07 октября 2022, 09:45 Поделиться Telegram

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Viber Зеленского предложили изолировать от общества Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского безумцем Telegram-канал Zelenskiy

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Президента Украины Владимира Зеленского надо изолировать от общества после его слов о «превентивных» ударах НАТО по России. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передало РИА «Новости».

«Это безумец чистой воды, который возомнил себя вершителем мира, судеб и народов. Он готов развязать ядерную войну ради удовлетворения своих собственных амбиций. Зеленский стал опасен для самой Украины и мира. Оправдания ему нет. Его надо срочно изолировать от общества», — сказал он.

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Шеремет также назвал Зеленского продуктом геополитической игры Соединенных Штатов, которые ввергли весь мир в хаос с приходом к власти Джо Байдена.

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Во время выступления Зеленского в австралийском Институте Лоуи по видеосвязи он призвал НАТО «превентивно» атаковать Россию вместо того, чтобы «ждать ядерных ударов». После этого официальный представитель МИД Россия Мария Захарова назвала его «монстром, руками которого могут уничтожить планету».

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