Зеленского предложили изолировать от общества | 360°

Все новости

Происшествия

07 октября 2022, 10:02

Раненых при украинском обстреле автобуса в Дарьевке могут перевести в Крым

Спецоперация

07 октября 2022, 10:01

Республика Алтай не мобилизовала ни одного бойца

Реклама

Подмосковье

07 октября 2022, 10:00

Подмосковье подписало с инвесторами соглашения почти на 16 млрд рублей на аграрной выставке

Подмосковье

07 октября 2022, 09:54

Тяжелоатлет из Люберец поставил новый рекорд и посвятил его участникам спецоперации

Происшествия

07 октября 2022, 09:49

Обстрелянный ВСУ автобус под Херсоном вез только мирных жителей

Спецоперация

07 октября 2022, 09:48

ВСУ расстреляли 16 человек на севере Херсонской области

Мир

07 октября 2022, 09:45

Зеленского предложили изолировать от общества

Мир

07 октября 2022, 09:43

Франция задумалась о поставках Украине дополнительных установок Caesar

Подмосковье

07 октября 2022, 09:38

Коммунальщики из Котельников показали высокую готовность к зиме

Мир

07 октября 2022, 09:45

Зеленского предложили изолировать от общества

Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского безумцем

Читать 360tv в

Президента Украины Владимира Зеленского надо изолировать от общества после его слов о «превентивных» ударах НАТО по России. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передало РИА «Новости».

«Это безумец чистой воды, который возомнил себя вершителем мира, судеб и народов. Он готов развязать ядерную войну ради удовлетворения своих собственных амбиций. Зеленский стал опасен для самой Украины и мира. Оправдания ему нет. Его надо срочно изолировать от общества», — сказал он.

Реклама

Шеремет также назвал Зеленского продуктом геополитической игры Соединенных Штатов, которые ввергли весь мир в хаос с приходом к власти Джо Байдена.

Реклама

Во время выступления Зеленского в австралийском Институте Лоуи по видеосвязи он призвал НАТО «превентивно» атаковать Россию вместо того, чтобы «ждать ядерных ударов». После этого официальный представитель МИД Россия Мария Захарова назвала его «монстром, руками которого могут уничтожить планету».

Владимир Зеленский

Госдума РФ

Депутаты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама