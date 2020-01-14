Зеленского посчитали трусом в партии Порошенко

Герасимов отметил кризис новой власти Зеленского и напомнил, что некогда на крушение MH17 Петр Порошенко отреагировал «молниеносно».

«Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации», — заявил Герасимов.

Депутат убежден: Зеленский в первые же часы после инцидента с лайнером знал, из-за чего произошла катастрофа. Обнародовать причины он не спешил, «пока не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании».

Самолет Boeing 737 вылетел из аэропорта Тегерана 8 января. Он должен был направиться в Киев. Принадлежащий «Международным авиалиниям Украины» лайнер разбился почти сразу после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все они погибли.

Первоначально причиной крушения назвали техническую неисправность, но позднее ответственность за произошедшее взяли на себя иранские военные. По их заявлению, лайнер был сбит случайно, когда пролетал неподалеку от военного объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полностью признать вину, официально извиниться, наказать виновных и выплатить компенсации.