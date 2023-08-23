Мир 23 августа 2023, 22:03 Зеленского попросили усилить мобилизацию на Украине Зеленский заявил о просьбе военных мобилизовать больше людей РИА «Новости»

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Военные киевского режима обратились к правительству Украины с просьбой призвать больше людей в ВСУ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа». Цитату привелТАСС.

«Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать», — заявил он.

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По словам Зеленского, мобилизацию на Украине усилят после чистки в местных военкоматах. Сотрудники комиссариатов берут взятки с украинцев и незаконно освобождают их от службы.

Ранее стало известно об увольнении украинских военкомов во всех областях Украины. Зеленский поручил поставить на их должности офицеров, которые принимали участие в боевых действиях. Перед увольнением сотрудников военных комиссариатов проверили на коррупцию и никто из них не прошел тестирование. После разбирательства в стране завели 112 уголовных дел, в том числе против руководителей областных, городских и районных учреждений и врачей военных комиссий.