Зеленского попросили разрешить украинцам выезжать в Россию и Белоруссию | 360°

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Зеленского попросили разрешить украинцам выезжать в Россию и Белоруссию

Петиция о разрешении выезжать в Россию и Белоруссию появилась на сайте Зеленского

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой разрешить гражданам страны выезжать в Россию и Белоруссию.

В качестве обоснования разрешения авторы обращения указали необходимость налаживания экономических и культурных связей, решение вопросов наследства и встреч с близкими родственниками.

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«Почему Евросоюз открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками?» — задались вопросом в тексте петиции.

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После начала специальной операции России по защите народа Донбасса украинские власти объявили о прекращении пропуска через контрольно-пропускные пункты на границе с Россией и Белоруссией.

Петицию зарегистрировали 12 сентября, она набрала 11 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей остался 91 день.

Зеленский заявил, что на нынешнем этапе развития ситуации не готов вести переговоры с Россией. При этом он признал, что стране придется постоянно считаться с крупным соседом, писал RT.

Ранее украинский президент указывал на готовность любыми способами вернуть под контроль полуостров Крым. Зеленский отметил, что страна не станет вести консультации с другими странами по этому вопросу.

Владимир Зеленский

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