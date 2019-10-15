Зеленского пообещали «поставить на место»

«Выиграть выборы на Украине, еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет послевыборную жизнь страны. Иначе Майдан может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной», — высказался Вятрович.

Владимир Вятрович в данный момент обвиняется в реабилитации нацизма, уголовное дело возбудил Следственный комитет РФ.

Напомним, что по итогам президентских выборов на Украине Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов. За историю независимой Украины это стало лучшим результатом.