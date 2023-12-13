Мир 13 декабря 2023, 06:11 Зеленского поймали на наглом вранье во время визита в США Зеленский в США солгал, что Россия за год «не заняла ни одного поселка» РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский открыто солгал в интервью Fox News во время своего визита в США. Он заявил, что Россия в 2023 году «не заняла ни одного поселка» в ходе боевых действий.

«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — высказался Зеленский.

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При этом 21 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении города Артемовска в ДНР. В конце ноября в ведомстве сообщили, что российские военные освободили от украинских боевиков населенный пункт Артемовское. Село взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и авиации. Также недавно в СМИ появилась информация о переходе под контроль ВС России Марьинки. Военные установили флаг РФ на окраинах города.