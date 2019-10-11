Зеленского похвалили за первые правдивые слова про Крым

«Это можно расценивать как то, что Зеленский говорит правду, в отличие от предыдущих президентов», — заявил он.

Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период Подробнее

Раньше полуостров был автономным со своими олигархами, которые «крышевали» регион. Вместо развития экономики они просто воровали. Дороги в те времена были «ужасными, просто кошмарными». И это при том, что каждый год на их ремонт выделяли по миллиарду.

«Он был отдан на откуп местным царькам, которые просто паразитировали. Эта ситуация устраивала украинскую власть», — отметил Охрименко.

Сейчас же ситуация меняется, потому что на инфраструктуру из бюджета России выделяются значительные суммы. Поэтому собеседник предложил похвалить Зеленского, который первым сказал правду.

Тем не менее Украина никогда не признает потерю Крыма, уверен Охрименко. Фамилия президента не имеет значения. Даже Янукович не согласился бы называть присоединение полуострова к России воссоединением.