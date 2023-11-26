Мир 26 ноября 2023, 18:32 Зеленского отчитали за ложь о России Украинский генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за ложь о России Keystone Press Agency / Global Look Press

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Жителям Украины давно пора знать правду о том, что происходит на линии боевого соприкосновения. На это указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире местного телеканала «Прямой».

Он напомнил, что в прошлом году и в первой половине 2023-го на Украине говорили про победу и заверяли, что российские военные выдохлись. Кроме того, жителей республики заверяли, будто бы Россия переживает экономический упадок, а у ее армии больше нет ракет.

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«Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — сказал Кривонос.

В связи с этим отставной офицер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, ответственного за составление речей о ходе конфликта с Россией. Их содержание, отметил Кривонос, далеко от действительности.

Сами украинцы в открытую признаются, что устали от противостояния с соседней страной.