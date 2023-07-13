Мир 13 июля 2023, 17:31 Зеленского осудили за сарказм в адрес главы Минобороны Великобритании Посол Украины в Британии Пристайко назвал нездоровым сарказм Зеленского в адрес Уоллеса Flickr

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал президента страны Владимира Зеленского. В интервью телеканалу Sky News глава дипмиссии заявил, что не поддерживает сарказм украинского лидера в адрес главы британского Минобороны Бена Уоллеса.

«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», — отметил Пристайко.

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Ранее Бен Уоллес заявил, что украинские власти должны быть благодарнее за помощь, предоставляемую западными странами. В ответ Владимир Зеленский отметил, что может благодарить главу британского Минобороны хоть каждое утро.

По словам Вадима Пристайко, не нужно «показывать россиянам», что между Украиной и НАТО существует напряжение. Посол подчеркнул, что «Бен может позвонить» ему и высказаться на этот счет. Дипломат уточнил, что страна не ждет, что западные союзники будут сражаться за нее — Украина просит лишь технику.

Владимиру Зеленскому на саммите в Вильнюсе «дали по башке», заявил политолог Юрий Кот. По его словам, лидеры стран НАТО не оценили слишком вызывающее поведение украинского лидера, сообщил «Царьград».