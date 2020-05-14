    14 мая 2020, 20:01

    Зеленского обвинили во вредительстве на Украине

    Дарья Морозова

    Украинский депутат оппозиционной партии Ростислав Дубовой считает, что президент страны Владимир Зеленский поддерживает законы в ущерб Украине. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Facebook депутата.

    По его словам, Зеленский «ни разу не поддержал» законопроект о выплатах гражданам страны, при этом принятие закона для Международного валютного фонда президент лично контролировал. Депутат считает, что подобная политика является «вредительством по отношению к собственной стране».