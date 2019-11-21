Зеленского обвинили во лжи в Крыму

ФСБ ответила на претензии Киева о состоянии кораблей бесспорными аргументами. Видео Подробнее

Командующий ВМС Украины Игорь Вороненко и президент страны Владимир Зеленский заявили, что переданные Киеву 18 ноября военные корабли прибыли без части оборудования и вооружений. По данным «Свободной прессы», фигурировала информация о том, что на задержанных в 2018 году в Керченском проливе судах сняли даже унитазы, плафоны и розетки.

Иоффе заявил, что происходящее «напоминает анекдот».

«Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Они пытаются перевести стрелки и отвести внимание от самого главного. Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова», — объяснил глава крымской Общественной палаты.