  • Зеленского обвинили во лжи в Крыму

    21 ноября 2019, 13:52

    Ирина Нагайникова

    Григорий Иоффе, глава Общественной палаты Крыма, назвал ложью заявления украинского президента и командующего ВМС Украины о состоянии возвращенных кораблей, сообщило РИА «Новости».

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    Командующий ВМС Украины Игорь Вороненко и президент страны Владимир Зеленский заявили, что переданные Киеву 18 ноября военные корабли прибыли без части оборудования и вооружений. По данным «Свободной прессы», фигурировала информация о том, что на задержанных в 2018 году в Керченском проливе судах сняли даже унитазы, плафоны и розетки.

    Иоффе заявил, что происходящее «напоминает анекдот».

    «Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Они пытаются перевести стрелки и отвести внимание от самого главного. Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова», — объяснил глава крымской Общественной палаты.