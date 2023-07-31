Мир 31 июля 2023, 00:20 Зеленского обвинили во Франции в желании развязать третью мировую войну Экс-евродепутат Филиппо: Зеленский провоцирует третью мировую войну атаками на Россию YouTube

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Атаками на российскую территорию президент Украины Владимир Зеленский провоцирует третью мировую войну. Об этом в Twitter написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Политик напомнил обещание Зеленского не использовать западную технику для атак на Россию.

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«В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает ее!» — заявил экс-депутат.

Рано утром 30 июля Украина предприняла попытки атаки на Москву. На подлете к столице системы ПВО уничтожили два беспилотника, два БПЛ подавили системы РЭБ. Аппараты потеряли управление и врезались в 50-этажное здание «Москва-Сити». Фасады двух офисных башен делового центра получили незначительные повреждения.

Вечером того же дня беспилотник упал на хуторе Дарагановка под Таганрогом. После падения БПЛА загорелся дом и автомобиль, в нескольких зданиях пропало электричество. Информацию подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По предварительным данным, пострадавших нет.