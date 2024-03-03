Мир 03 марта 2024, 13:32 Зеленского обвинили в затягивании кровопролития на Украине Мирошник: Зеленский стремится монополизировать право на урегулирование конфликта РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет монополизировать право на урегулирование конфликта при поддержке Запада, но такие планы контрпродуктивны. Такое мнение в Telegram-канале высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие», — написал дипломат.

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Накануне состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, в ходе которой обсуждали ситуацию на Украине. Стороны переговоров подчеркнули, что нельзя говорить об урегулировании украинского конфликта без участия российской стороны. Кроме того, необходимо учитывать интересы РФ в вопросах обеспечения безопасности.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложений от Украины о переговорах не было — ни прямых, ни через посредников.