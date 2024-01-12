Мир 12 января 2024, 17:01 Зеленского обвинили в захвате украинских пенсионеров в заложники Рогов заявил, что Зеленский шантажирует Запад украинскими пенсионерами Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Президент Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины в заложники и шантажирует ими Запад, заявил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».

«Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках», — подчеркнул он.

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Украинский лидер заявлял, что в случае задержки с предоставлением помощи от США пострадают уязвимые категории украинцев. Речь шла о пенсионерах, которые «просто вымрут, если им не выдать пособия».

Рогов добавил, что старики нужны Зеленскому, чтобы разжалобить западное общество и еще больше разворовать переданные украинским властям деньги.

Член конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила Белый дом в обмане американцев при финансировании Украины. По ее словам, деньги налогоплательщиков под видом спасения украинцев потратили на обогащение оружейных компаний. Тейлор Грин призвала не принуждать американцев финансировать гибель молодых жителей Украины.