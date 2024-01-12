12 января 2024, 17:01
Зеленского обвинили в захвате украинских пенсионеров в заложники
Рогов заявил, что Зеленский шантажирует Запад украинскими пенсионерами
Президент Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины в заложники и шантажирует ими Запад, заявил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».
«Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках», — подчеркнул он.
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Украинский лидер заявлял, что в случае задержки с предоставлением помощи от США пострадают уязвимые категории украинцев. Речь шла о пенсионерах, которые «просто вымрут, если им не выдать пособия».
Рогов добавил, что старики нужны Зеленскому, чтобы разжалобить западное общество и еще больше разворовать переданные украинским властям деньги.
Член конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила Белый дом в обмане американцев при финансировании Украины. По ее словам, деньги налогоплательщиков под видом спасения украинцев потратили на обогащение оружейных компаний. Тейлор Грин призвала не принуждать американцев финансировать гибель молодых жителей Украины.
Владимир Зеленский
Пенсионеры
Украина
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