Зеленского обвинили в «вытирании ног» о конституцию

Украинский президент Владимир Зеленский «вытирает ноги» о конституцию страны, грубо нарушая основополагающие права и свободы демократического общества. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В преддверии Дня конституции в партии решили напомнить о решениях, которые были приняты властями и Зеленским лично, и которые противоречат конституционным нормам. В частности, там напомнили о санкциях против руководства «Оппозиционной платформы» и их семей, и блокировании работы телеканалов.

«Президент вытирает ноги о конституцию Украины и бравирует этим перед народом. Конституционный кризис и полное неуважение к букве основного закона, грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности, гарантированных конституцией Украины, посягательство на основное национальное богатство — землю — все это „достижения“ нынешней украинской власти», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления, который был размещен на сайте партии в субботу.

Зеленский, как считают в партии, открыто злоупотребляет своим служебным положением.