Мир 16 сентября 2023, 22:57 Зеленского обвинили в уничтожении украинцев Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский проводит политику уничтожения мужчин РИА «Новости»

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Через полтора года на Украине может практически не остаться мужчин. Они будут уничтожены из-за политики президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Политик предупредил, что стремление киевских властей продолжать боевые действия приведет к тому, что мужская часть населения станет «очень большой антикварной редкостью».

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«Если брать те потери, которые понесены за полтора года и экстраполировать их на следующие полтора года, то это означает, что мужчин уже не будет», — уточнил Соскин.

По мнению бывшего советника Кучмы, избиратели не давали Зеленскому мандат на разжигание войны. Напротив, на выборах он обманул население, пообещав принести Украине мир.

Ранее военком Полтавской области Виталий Бережной раскрыл масштаб потерь ВСУ. Из его слов можно сделать вывод, что за год украинские войска потеряли до 90% личного состава.