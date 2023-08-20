Мир 20 августа 2023, 22:44 Зеленского обвинили в США в смерти 400 тысяч украинцев Экс-разведчик ВС США Риттер: в гибели 400 тысяч украинцев виноват Зеленский Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не осознает, что поставки истребителей не повлияют на плачевное положение ВСУ. При этом он уже виноват в смерти 400 тысяч человек, заявил в социальной сети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По мнению Риттера, этими поставками официальный Киев только создает иллюзию безопасности для страны. Он напомнил, что западные союзники заставили Зеленского принести в жертву более чем 400 тысяч украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

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«Позор вам за то, что вы позволили этому случиться», — подытожил разведчик.

Ранее украинский лидер заявил, что Нидерланды согласились передать многоцелевые истребители F-16. Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Марком Рютте 20 августа.

От Нидерландов ВСУ получат 42 истребителя F-16. По словам Зеленского, их предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.