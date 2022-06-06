Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался заблуждениями западных стран и уговорил их поставлять оружие. Он умышленно создал очага напряженности в Европе. Такое мнение газете Valeurs Actuelles высказал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Евродепутат напомнил, что Зеленский — актер, и ему не составляло труда воспользоваться «европейской слепотой».

«Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — подчеркнул политик.

По мнению Мариани, снабжение Украины оружием нельзя называть ни гуманитарной операцией, ни стратегическим решением. Поставки в очаг конфликта западного вооружения — это умышленное создание очага напряженности, который в конечном счете навредит всем странам Европы, отметил парламентарий.

По данным западных СМИ, украинские чиновники виноваты в нехватке вооружения у солдат ВСУ. В Сети появилась информация о продаже оружия и боеприпасов, которые Украине поставляет Запад.