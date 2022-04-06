Зеленского обвинили в создании «языковой инквизиции» на Украине

Владимир Зеленский шел на выборы с обещанием закончить войну в Донбассе. В итоге жители ДНР и ЛНР стали для президента Украины «особями», а русский язык в стране подвергли гонениям.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на видеообращение Зеленского на заседании Совета Безопасности организации по Украине. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«С вашим избранием было связано много надежд, ведь вы шли на выборы с обещанием мира, окончания войны в Донбассе. В вас поверило русскоязычное население, права которого вы обязались защищать», — подчеркнул Небензя.

Дипломат добавил, что надеждам на уход «исторической несправедливости» сбыться было не суждено.

«И вот вы уже презрительно называете жителей Донецкой и Луганской народных республик „особями“, вторя вашему предшественнику, <…> и призываете их уезжать в Россию. <…> Ополчились на родной для вас русский язык, вводя по сути „языковую инквизицию“», — сказал Небензя.

На Украине, напомнил он, русский является родным минимум для 40% населения.

В ходе заседания Небензя добавил, что Украина намеревалась в марте силой решить вопрос Донбасса.