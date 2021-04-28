Зеленского обвинили в самой большой газовой афере на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои обещания о снижении газовых тарифов для населения и провернул самую большую аферу за всю новейшую историю страны. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Первый независимый».

По мнению эксперта, Зеленский сделал то, о чем мечтали все украинские олигархи последние 30 лет, но ни один президент на это не решался.

Корнейчук пояснил, что раньше себестоимость газа украинской добычи вместе с налогами составляла 2,5-3 гривны (7-8 рублей), а после запуска в стране энергорынка газ стал продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже. Ответственность за эту аферу, по мнению политолога, несет именно Зеленский. На такой нечестной продаже топлива зарабатывают местные олигархи, которые поддерживают президента Украины.

«И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», — заключил Корнейчук.

Накануне стало известно об очередном резком подорожании тарифов на газ на Украине. Рост цен с 1 мая объяснили автоматическим переводом граждан страны на годовые тарифы.

Пока газ обходится украинцам в среднем в 6,99 гривны за кубометр (порядка 18 рублей). Большинство поставщиков установили цены на уровне 7,99 гривны за кубометр (примерно 21 рубль). При этом стоимость может достигать и 13,5 гривны (более 36 рублей).