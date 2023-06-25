Мир 25 июня 2023, 23:08 Зеленского обвинили в продаже украинской земли Западу Депутат Европарламента Уоллес: Зеленский продает Западу государственные земли Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский стал активно распродавать государственные земли зарубежным компаниям, пока жители страны гибнут в конфликте. Таким заявлением депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес поделился в Twitter.

«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — задался он вопросом.

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По словам парламентария, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель Украины уже стали собственностью компаний, базирующихся на Западе.

Уоллес не раз обращался к украинскому президенту с призывом остановить боевые действия, предупреждая, что самую большую выгоду от этого конфликта получат только европейские страны.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины. Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой зарезервировать на нужды Украины 50 миллиардов евро из фондов ЕС на ближайшие четыре года.