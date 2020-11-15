Зеленского обвинили в попытке создания «концлагерей» на Украине

Правительство Украины предложило принудительно отселять тех, кто «угрожает национальной безопасности». Законопроект уже внесли в Раду. Депутат Виктор Медведчук осудил украинского лидера Владимира Зеленского за попытку создания «концлагерей».

«Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения. <…> Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в „концлагеря“ находится далеко за этой чертой», — приводит сайт фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» слова Медведчука.

Депутат уверен, что подобная практика вне пенитенциарной или следственной структуры «развяжет руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными». Он добавил, что украинский народ прекрасно понимает, что за этим законопроектом стоит не желание защитить Украину, а попытка удержать власть.

Зеленский сейчас находится в больнице. Врачи выявили у него COVID-19. Президент Украины чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.