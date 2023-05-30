Мир 30 мая 2023, 23:55 Зеленского обвинили в попытке скрыть ранение Залужного Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский пытается скрыть тяжелую травму Залужного РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть тяжелое ранение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт заявил, что долгожданное контрнаступление украинских войск в очередной раз откладывается. Макговерн предположил, что дело в «исчезновении Залужного».

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«Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается», — отметил экс-аналитик.

Макговерн считает, что Зеленский пытается создать видимость начала контрнаступления и всеми силами старается скрыть факт недееспособность главкома Залужного.

Зеленского ранее уличили в попытках «слить» Залужного. Офис украинского президента начал слежку за главнокомандующим, увидев в нем политического соперника Зеленского. Его окружение «зачистили», его самого «выдавили» из медиапространства. В России Залужного объявили в розыск по статье Уголовного кодекса.