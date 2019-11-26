Зеленского обвинили в попытке прикрыть унитазами другие проблемы на Украине
Политолог Иван Мезюхо заявил, что историей с возвращенными кораблями киевские власти пытаются отгородиться от многочисленных проблем, сковавших украинское общество, сообщило ИА НСН
Мезюхо добавил, что Владимир Зеленский оказался заложником своих слов, когда заявил, что будет предъявлять претензии России из-за недостающих элементов украинских катеров.
«В данной ситуации Зеленский выглядит не как главнокомандующий и президент, а как артист «Квартала 95», — заметил политолог.
Поводом для таких высказываний послужил телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В преддверии саммита в «нормандском формате», который должен пройти в Париже 9 декабря, президенты обсудили ситуацию с передачей трех кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе год назад. Так же главы государств обсудили газ, в том числе продолжение транзита топлива из России в Европу и возобновление прямых поставок на Украину.