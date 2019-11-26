Зеленского обвинили в попытке прикрыть унитазами другие проблемы на Украине

Мезюхо добавил, что Владимир Зеленский оказался заложником своих слов, когда заявил, что будет предъявлять претензии России из-за недостающих элементов украинских катеров.

«В данной ситуации Зеленский выглядит не как главнокомандующий и президент, а как артист «Квартала 95», — заметил политолог.

Поводом для таких высказываний послужил телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В преддверии саммита в «нормандском формате», который должен пройти в Париже 9 декабря, президенты обсудили ситуацию с передачей трех кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе год назад. Так же главы государств обсудили газ, в том числе продолжение транзита топлива из России в Европу и возобновление прямых поставок на Украину.