Мир 21 февраля 2023, 00:07 Зеленского обвинили в оскорблении Байдена на встрече Конгрессвумен США Грин назвала внешний вид Зеленского оскорблением для Байдена Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского / Telegram

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Украинский президент Владимир Зеленский своим «костюмом» оскорбил главу США Джо Байдена, который впервые посетил Украину. Такое мнение в Twitter высказала конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.

«Зеленский даже не может надеть галстук, когда приветствует президента Соединенных Штатов. Он с радостью берет наши деньги в толстовках и футболках, при этом Байден принарядился. Так оскорбительно», — написала она.

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Американский лидер прибыл на Украину в понедельник, 20 февраля. По итогам встречи с Зеленским Пентагон распространил заявление о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ получат снаряды для РСЗО HIMARS, четыре радара воздушного наблюдения, системы Javelin, примерно две тысячи бронебойных ракет, несколько БМП Bradley и другое оборудование на общую сумму 460 миллионов долларов.

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Политолог Андрей Кошкин уверен, что визит Байдена был нужен для того, чтобы поддержать западных политиков после Мюнхенской конференции.