21 февраля 2023, 00:07
Зеленского обвинили в оскорблении Байдена на встрече
Конгрессвумен США Грин назвала внешний вид Зеленского оскорблением для Байдена
Украинский президент Владимир Зеленский своим «костюмом» оскорбил главу США Джо Байдена, который впервые посетил Украину. Такое мнение в Twitter высказала конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.
«Зеленский даже не может надеть галстук, когда приветствует президента Соединенных Штатов. Он с радостью берет наши деньги в толстовках и футболках, при этом Байден принарядился. Так оскорбительно», — написала она.
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Американский лидер прибыл на Украину в понедельник, 20 февраля. По итогам встречи с Зеленским Пентагон распространил заявление о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ получат снаряды для РСЗО HIMARS, четыре радара воздушного наблюдения, системы Javelin, примерно две тысячи бронебойных ракет, несколько БМП Bradley и другое оборудование на общую сумму 460 миллионов долларов.
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Политолог Андрей Кошкин уверен, что визит Байдена был нужен для того, чтобы поддержать западных политиков после Мюнхенской конференции.
Владимир Зеленский
Украина
Джо Байден
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