Мир 23 января 2024, 02:50 Зеленского обвинили в «наркотической зависимости» от внимания публики Le Figaro: Зеленский испытывает наркотическую зависимость от внимания публики Hannes P Albert/dpa / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский испытывает наркотическую зависимость от внимания публики. Такое заявление сделал американский журналист Саймон Шустер в интервью изданию Le Figaro.

Украинским СМИ при Зеленском будет непросто покончить с «военной пропагандой», считает Шустер. Власти не вернут телевизионные каналы их владельцам, ведь те моментально начнут критиковать президента.

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«В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику», — заявил Шустер.

Журналист считает, что следующая глава в истории Украины может быть отмечена «падением в автократию».

Претензии Зеленского на российские земли назвали актом вопиющего передергивания истории. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал территориальные притязания Зеленского на регион противоречащим здравому смыслу.