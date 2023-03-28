Мир 28 марта 2023, 18:49 Зеленского обвинили в диктатуре на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский превратил Украину в страну из романа «1984» Официальный сайт Президента Украины

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Политика, которую выбрал президент Украины Владимир Зеленский, похожа на описанные в антиутопии писателя Джорджа Оруэлла «1984» события. Таким мнением бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин поделился на своем YouTube-канале.

«Роман „1984“ полностью описывает то, что сейчас происходит. <…> Первичная фаза установления тирании и диктатуры на Украине», — сказал он.

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По словам аналитика, в стране царит абсолютная цензура и сокрытие информации, как в описываемом в романе государстве. Зеленский взял курс на укрепление своей власти, что ведет Украину к диктатуре. В ближайшем будущем в стране вряд ли будут позитивные сдвиги, сказал Соскин.

Он напомнил о демографических проблемах на Украине. Экс-советник Кучмы объяснил, что власти специально скрывают численность населения страны, в то время как «катастрофа постепенно укореняется».

Ранее Соскин обратился к Зеленскому с неудобным вопросом о том, кто будет отвечать за сотни тысяч погибших украинцев. По мнению экс-советника, власть на Украине захватили люди, действующие не в национальных, а собственных интересах.