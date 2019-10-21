Зеленского обозвали «вторым Порошенко»

Украинский депутат уличил президента Владимира Зеленского в повторении пути предшественника — Петра Порошенко. Говорит, что конфликты не решаются, война идет, но почему-то действующий президент ничего с этим не делает.

Свою резкую позицию выразил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин, общаясь с журналистами в программе «По сути». Фрагмент появился на YouTube.

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«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — считает Кузьмин.

Депутат добавил, что власти решают конфликты на Украине, но делают это без самого важного — определения изначальной их причины, передает сайт RT. Чтобы повернуть ситуацию в лучшую сторону, Киеву следует дать правовую оценку событиям 2014 года — тогда часть Донбасса вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта.

Зеленского уже не первый раз обвиняют в превращении в Порошенко. Ранее это сделал депутат Рады Вадим Рабинович.