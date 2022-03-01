Лавров посчитал верхом кощунства заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

Слова украинского президента Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне на фоне решения Украины о выходе из Соглашения об увековечении памяти о героизме народов стран СНГ являются кощунственными. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что украинский кабмин направил 23 февраля в Верховную раду законопроект о выходе Украины из Соглашения СНГ об увековечении памяти о мужестве и героизме народов в Великой Отечественной войне.

«На этом фоне верхом кощунства выглядит поведение Владимира Зеленского, у которого хватило совести в тот же самый день заявить, что он чтит память своего деда, воевавшего в рядах Красной армии за освобождение Советского Союза и Европы от фашизма», — сказал Лавров во время онлайн-выступления а сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Его процитировал ТАСС.

По мнению Лаврова, на Украине бесстыдно распространяется ложь о Второй мировой войне.

«Местные приспешники Гитлера объявляются героями, а настоящие герои-антифашисты предаются забвению», — добавил он.

Министр напомнил, что на Украине прославляются военные преступники, которые воевали в рядах Третьего рейха, сносятся памятники победителям фашизма.