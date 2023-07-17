Мир 17 июля 2023, 16:08 Зеленского не пригласят на саммит ЕС Глава Евросовета Мишель не пригласит президента Украины Зеленского на саммит ЕС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский не получит приглашение на саммит Европейский союз — Сообщество латиноамериканских и карибских государств, который пройдет в Брюсселе 17–18 июля. Об этом сообщило испанское издание La Vanguardia.

По данным автора материала, Зеленский напрямую просил позволить ему участвовать в мероприятии, но глава Евросовета Шарль Мишель исключил эту возможность.

Реклама

«На фоне специальной операции Европа ищет себе новых союзников в южном полушарии, поэтому саммит пройдет с этой задачей», — указали в статье.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил, что ЕС намерен наработать новые связи с надежными партнерами, чтобы сократить собственную экономическую зависимость и диверсифицировать цепочки добавочной стоимости.

Ранее в Литве прошел саммит НАТО. В офисе Зеленского его итоги назвали разочаровывающими, так как Украина не получила приглашение в альянс.