13 января 2024, 01:44
Зеленского назвали убийцей американского журналиста Лиры
Журналист Хинкл назвал Зеленского убийцей американского блогера Лиры
Виновниками в смерти американского журналиста Гонсало Лиры стал президент Украины Владимир Зеленского и его нацистский режим. Об этом заявил в соцсети X журналист Джексон Хинкл.
Хинкл заявил, что Лира стал жертвой, потому что открыто критиковал власти Украины и США. По его словам, убийство произошло по поручению американского президента Джо Байдена.
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«Они заключали тебя в тюрьму, пытали, вымогали деньги и в конечном счете убили за то, что ты говорил правду», — обратился Хинкл к погибшему коллеге.
Журналист подчеркнул, что Зеленскому и Байдену не удастся побороть свободу слова своими преступными действиями. Он заявил, что вслед за Лирой придут новые поколения журналистов, которые будут обличать Штаты и Украину.
Расследовавший преступления Зеленского Лира провел в украинской тюрьме свыше восьми месяцев: за решеткой его пытали сотрудники СБУ. Причиной для ареста блогера стало «оправдание российской агрессии». Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ответственность за смерть Лиры несет украинский режим.
Владимир Зеленский
Убийства
Журналистика
Украина
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