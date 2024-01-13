Мир 13 января 2024, 01:44 Зеленского назвали убийцей американского журналиста Лиры Журналист Хинкл назвал Зеленского убийцей американского блогера Лиры

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Виновниками в смерти американского журналиста Гонсало Лиры стал президент Украины Владимир Зеленского и его нацистский режим. Об этом заявил в соцсети X журналист Джексон Хинкл.

Хинкл заявил, что Лира стал жертвой, потому что открыто критиковал власти Украины и США. По его словам, убийство произошло по поручению американского президента Джо Байдена.

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«Они заключали тебя в тюрьму, пытали, вымогали деньги и в конечном счете убили за то, что ты говорил правду», — обратился Хинкл к погибшему коллеге.

Журналист подчеркнул, что Зеленскому и Байдену не удастся побороть свободу слова своими преступными действиями. Он заявил, что вслед за Лирой придут новые поколения журналистов, которые будут обличать Штаты и Украину.

Расследовавший преступления Зеленского Лира провел в украинской тюрьме свыше восьми месяцев: за решеткой его пытали сотрудники СБУ. Причиной для ареста блогера стало «оправдание российской агрессии». Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ответственность за смерть Лиры несет украинский режим.