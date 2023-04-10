Мир 10 апреля 2023, 11:17 Зеленского назвали слепой пешкой США Депутат от Севастополя Белик назвал Зеленского слепой пешкой в руках США РИА «Новости»

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Информация о шпионаже американских спецслужб за президентом Украины Владимиром Зеленским неудивительна, потому что он является лишь пешкой в руках США. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Ничего удивительного тут нет. Наверное, Зеленский полагает, что он является самостоятельным политиком, президентом нации, прославившейся на весь мир. Но на самом деле он стал пешкой в руках США, которую как хотят, так и двигают», — сказал он.

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Парламентарий отметил, что США спокойно жертвуют при необходимости как пешками, так и ферзями.

«У них нет никаких тормозов. США положат все на доску, если хотят чего-то добиться. А потери, особенно чужие, их интересуют меньше всего. В этой игре Зеленский проходит под псевдонимом „слепой“ или „клоун“», — добавил Белик.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы следили за Зеленским. Это стало известно после публикации в Сети секретных документов в Пентагоне.