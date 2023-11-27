Мир 27 ноября 2023, 17:18 Зеленского назвали самым влиятельным человеком года в Европе, у которой он клянчит деньги Politico: Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе в 2023 году Pool /Ukrainian Presidentia

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Американская медиаорганизация Politico назвала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе в 2023 году. В обосновании отмечается, что «Европа меняется», пересматривает политику и «стратегические отношения», и немалую роль в этом якобы сыграл Зеленский.

«В общих чертах происходит переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом это заслуга украинского комика, ставшего президентом. <…> Что сделал Зеленский, так это убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной», — говорится в публикации.

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Составители рейтинга заметили также, что украинский лидер в своих выступлениях смог «перенести конфликт на Запад», убедив его в том, что это и их битва, что «дает ему право заставлять Европу делать то, что он хочет».

Между тем, хотя Зеленский продолжает клянчить у Запада деньги и вооружение, он все больше отворачивается от нее, сосредотачиваясь на палестино-израильском конфликте. Вероятно, признание «влиятельности» украинского президента — отголоски прошлых месяцев, когда все внимание мира еще было сосредоточено на этой стране, и Европа действительно была вынуждена «делать то, что он хочет».