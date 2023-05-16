Мир 16 мая 2023, 10:47 Зеленского назвали самой большой катастрофой после его угрозы в адрес Путина РИА «Новости»: пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за угрозу в адрес Путина Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Пользователи Twitter осудили украинского лидера Владимира Зеленского из-за его угрозы в адрес президента России Владимира Путина. Комментарии с критикой президента Украины собрало РИА «Новости».

Зеленский пригрозил Путину во время выступления на вручении премии имени Карла Великого в Германии. Украинский лидер заявил, что президент России должен просить пощады. Эти слова вызвали волну критики в адрес президента Украины в Twitter.

Реклама

«Самая большая катастрофа — это вы, уважаемый Зеленский», — написал один из пользователей.

Он добавил, что именно глава киевского режима позволил США, ЕС и НАТО использовать украинский народ как пушечное мясо в прокси-конфликте. Другой комментатор напомнил, что после вступления в должность президент Украины игнорировал Минские соглашения.

Зеленский хочет повторять угрозы в адрес Путина снова и снова в надежде на превращение мифа в реальность, предположил третий пользователь Twitter. По мнению еще одного комментатора, президент Украины ощутил себя одиноким и испугался, что западные партнеры его оставят.

«Путин, наверное, сейчас смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь!» — отметил другой пользователь.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн допустил, что президент Украины создаст в Лондоне правительство в изгнании. По мнению специалиста, европейская поездка Зеленского затянулась из-за его страха возвращаться в Киев.