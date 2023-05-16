16 мая 2023, 10:47
Зеленского назвали самой большой катастрофой после его угрозы в адрес Путина
РИА «Новости»: пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за угрозу в адрес Путина
Пользователи Twitter осудили украинского лидера Владимира Зеленского из-за его угрозы в адрес президента России Владимира Путина. Комментарии с критикой президента Украины собрало РИА «Новости».
Зеленский пригрозил Путину во время выступления на вручении премии имени Карла Великого в Германии. Украинский лидер заявил, что президент России должен просить пощады. Эти слова вызвали волну критики в адрес президента Украины в Twitter.
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«Самая большая катастрофа — это вы, уважаемый Зеленский», — написал один из пользователей.
Он добавил, что именно глава киевского режима позволил США, ЕС и НАТО использовать украинский народ как пушечное мясо в прокси-конфликте. Другой комментатор напомнил, что после вступления в должность президент Украины игнорировал Минские соглашения.
Зеленский хочет повторять угрозы в адрес Путина снова и снова в надежде на превращение мифа в реальность, предположил третий пользователь Twitter. По мнению еще одного комментатора, президент Украины ощутил себя одиноким и испугался, что западные партнеры его оставят.
«Путин, наверное, сейчас смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь!» — отметил другой пользователь.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн допустил, что президент Украины создаст в Лондоне правительство в изгнании. По мнению специалиста, европейская поездка Зеленского затянулась из-за его страха возвращаться в Киев.
Владимир Зеленский
Владимир Путин
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