Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для жителей своей страны. Об этом заявил итальянский журналист и историк Анджело Д’Орси.

«Он (Зеленский — прим. ред.) ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди своего народа. Но его это не особо беспокоит», — сказал Д’Орси в эфире итальянского канала Rete 4.

Он добавил, что украинский лидер является одним из основных препятствий для достижения мира. Журналист назвал происходящее на Украине войной США против Европы. Американские власти заинтересованы в разрыве отношений России и Евросоюзом. В перспективе они рассчитывают и на прекращении связей страны с Китаем.

«Америке трудно понять, что однополярный мир, который родился после 1989 года и в котором была только одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется», — заключил Д’Орси.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что сейчас идет мировая война, но не в военном плане. При этом он не стал уточнять, что именно имеет в виду. Также министр отметил, что Италия не поддержит военное участие НАТО в конфликте на Украине.