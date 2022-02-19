Зеленского назвали «неуравновешенным и капризным» человеком

Президента Украины Владимир Зеленский — «неуравновешенный и капризный человек», который наделал много глупостей. Такое мнение выразил бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.

Об этом генерал заявил в эфире телеканала «Наш». Москаль призвал украинского лидера подумать, когда говорил о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов.

Зеленский, по словам генерала, просыпается с одной мыслью, а идет на работу с другой.

«Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек», — отметил генерал.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны. Причем, по мнению Володина, у президента Украины есть поддержка других стран. Председатель Госдумы пояснил, что все нападки — это продуманная провокация для дезинформации мирового сообщества. Западные страны сами создали несуществующую угрозу и даже уже определили виновных, считает Володин. Он также добавил, что РФ не желает войны. При этом страна встанет на защиту живущих в Донбассе россиян в том случае, если возникнет угроза их жизни.